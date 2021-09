Yanina cría a sus pequeños en un ambiente atravesado por enfrentamientos de bandas rivales. Hace unos meses uno de ellos fue víctima directa tras quedar en medio de una disputa: "Mamá no me quiero morir", le decía el pequeño tras recibir el impacto del proyectil.

La crisis laboral golpeó a a su puerta y ahora el dueño de la casa que alquila la quiere dejar en la calle porque no puede pagar el alquiler. Necesita de la ayuda de todos nosotros.



#ElDramaDeYanina



