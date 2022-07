Al grito de "acá no dejaron nada", el comerciante, visiblemente alcoholizado, intentó poner en fuga al joven muchacho que horas antes había llevado su rodado para reparar. El damnificado tuvo que recurrir a las fuerzas policiales para poder recuperarla.



