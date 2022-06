El sinestro tuvo lugar en horas de la madrugada y fue protagonizado por una conductora en aparente estado de ebriedad. El vehículo de gran porte impactó de lleno con la persiana de una perfumería ubicada en el límite de los barrios de Palermo y Villa Crespo. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas fatales.



#Accidente #Palermo #VillaCrespo #CABA



