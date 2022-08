Las impactantes imágenes, que fueron registradas mientras se desarrollaban las fiestas patronales en esa ciudad española, muestran cómo el animal parece ensañarse con uno de los participantes en particular que debió ser trasladado con graves heridas y se encuentra en terapia intensiva.



