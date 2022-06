Se trata del adolescente de 15 años que sufre un hostigamiento sistemático por parte de sus compañeros de clase. Tanto él como su padre visitaron los estudios de Crónica HD para ofrecernos un dramático testimonio que no recibe respuesta alguna por parte de las autoridades de la institución.



#BullyingExtremo #AcosoEscolar #LaPlata



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook:https://www.facebook.com/cronicatelevisión

Twitter:https://twitter.com/cronicatv

Instagram:https://www.instagram.com/cronicatv