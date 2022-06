Crónica HD se acercó a la ciudad de La Plata para hablar con Gonzalo, padre de un joven adolescente de quince años que no para de sufrir el hostigamiento constante por parte de algunos de sus compañeros de clase. La última vez que fue agredido terminó internado por la gravedad de los golpes.



#Bullying #AcosoEscolar #LaPlata



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook:https://www.facebook.com/cronicatelevisión

Twitter:https://twitter.com/cronicatv

Instagram:https://www.instagram.com/cronicatv