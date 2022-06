El "Apache" debutará hoy como DT de Rosario Central pero, como aún no finalizó con el curso que lo habilita como tal, deberá firmar su ingreso con esa denominación. El encuentro será ante las 19 horas frente a Gimnasia.



