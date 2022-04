Tras viralizarse un video donde se lo ve con algunas dificultades a la hora de recordar la letra de sus canciones, el ex líder de "Tan Biónica" ingresó nuevamente a una clínica de rehabilitación. Según se supo, tiene intenciones de desintoxicarse para asistir a la boda de Jorge Lanata.



