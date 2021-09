La ministra de salud, Carla Vizzotti anunció que ya no será optativo el uso de barbijo en la vía pública, entre otras liberaciones.

# Coronavirus #CarlaVizzotti



Las principales noticias del día y entrevistas exclusivas están en #Chiche2020 con Chiche Gelblung, Sofía Monachelli y su panel. De lunes a viernes de 12 a 14 hs. ¡No te lo pierdas!



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:

: Facebook: https://www.facebook.com/cronicatelevision

: Twitter: https://twitter.com/cronicatv

: Instagram: https://www.instagram.com/cronicatv