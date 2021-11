El el último tiempo se viene dando un fenómeno bastante particular. Hablamos del crecimiento en las consultas de las mujeres que llevan sus propias fotos retocadas digitalmente para realizarse operaciones estéticas. Si, quieren parecerse a ellas mismas en imágenes donde utilizaron diferentes filtros.



