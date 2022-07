El reconocido referente espiritual, periodista y escritor Claudio María Domínguez recordó a Cacho Fontana, a minutos de darse a conocer la noticia de su muerte.



Domínguez saltó a la fama cuando con apenas nueve años participó del ciclo televisivo SOdol pregunta, que era conducido por Fontana.



"Si no hubiera probado eso mundanamente, no me hubiera volcado a lo espiritual, que es lo que vengo haciendo los últimos 30 años", expresó en comunicación con Crónica HD.