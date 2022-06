"No soy una niñera y esto no es una guardería", dijo esta anciana cuando su hija le pidió que cuide a la pequeña. Es por eso que decidió pactar una tarifa fija para hacerse cargo de la criatura. ¿Dónde quedó el cariño de abuela?



