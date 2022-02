Tras la tragedia suscitada por el consumo de la droga con alto grado de toxicidad nos planteamos el siguiente interrogante: ¿fue un ataque premeditado o un error de cálculo en el manejo de la sustancia?

Crónica HD pudo acceder de manera exclusiva con un ex comerciante de estupefacientes para tratar de entender cómo funciona el mundo del narcotráfico en nuestro país.



# CocaínaAsesina # CocaínaAdulterada # CocaínaEnvenenada #ExDealer #Testimonio



Suscribite al canal líder de noticias de la Argentina, creador de un estilo informativo único con sus placas rojas #Crónica #CrónicaHD #CrónicaEnVIVO #Argentina #Noticias #Cobertura



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:

Facebook: https://www.facebook.com/cronicatelev...

Twitter: https://twitter.com/cronicatv

Instagram: https://www.instagram.com/cronicatv