Tras la intervención quirúrgica, el ex líder de "Tan Biónica" se recupera favorablemente en una sala común y en compañía de sus seres queridos. Trascendió que, afortunadamente, se encontraba ubicado en tiempo y espacio al momento de despertar del estado de sedación. Para conocer más detalles sobre su evolución, convocamos al médico cirujano Daniél Félix. Además hablamos con el abogado penalista Fernando Ursic para saber cómo continúa la causa.



