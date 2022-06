Una mujer embarazada fue ultimada de siete tiros y otro hombre fue hallado muerto a la vera de la ruta en las afueras de la ciudad santafesina que convive día a día con el sicariato. En estos momentos se está llevando acabo la autopsia de los cuerpos que aún no fueron identificados.



