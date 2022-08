El reconocido médico realizo declaraciones televisivas en las que dio a entender que una persona excedida de peso no posee atractivo físico: "Cuando bajás unos 20 o 30 kilos ya te tocan de otra manera", expresó y generó polémica en las redes sociales.



