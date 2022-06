Debido al descenso en los contagios que se vienen registrando en los últimos días, el Ministerio de Salud porteño anunció que ya no será obligatorio el uso de tapabocas en lugares cerrados aunque recomendó continuar con el uso para evitar la disparada de una nueva ola.



