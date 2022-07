Cientos de personas arremetieron contra el edificio de una de las instituciones bancarias más grandes del gigante asiático al enterarse de que no podían retirar el dinero que tenían resguardado allí.

Las imágenes de la desesperada muchedumbre recorrieron el mundo entero.



#Corralito #Ahorro #China #Virales



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook:https://www.facebook.com/cronicatelevisión

Twitter:https://twitter.