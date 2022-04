"Basta de apretar a los argentinos". La frase del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, apuntó a las organizaciones sociales y se escuchó luego de los acampes realizados la última semana en la Avenida 9 de Julio. El endurecimiento del discurso por parte del Gobierno llegó tras un aumento de los reclamos y una cifra récord de piquetes durante el mes pasado. "Hay que buscar otra modalidad de protesta", subrayó Zabaleta.



Mientras tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reafirmó la posición por parte de la Ciudad de evitar otro acampe en la 9 de Julio y pidió que "les saquen los planes sociales" para que no haya más cortes.



"Lo que pasó acá fue una extorsión. Usan a la gente, la traen en colectivo extorsionados porque si no vienen les sacan el plan porque el plan lo manejan las organizaciones que usan a los chicos y a las mujeres. Son unos cobardes", enfatizó Larreta.



#CrónicaHD dialogó con Marcelo D'alessandro, secretario de justicia y seguridad de CABA. "La gente cobra un plan social pero no rinde cuentas. Había chicos en el acampe, cuando deberían estar en el colegio para cobrar la Asignación Universal por Hijo", señaló. En este sentido, reiteró la necesidad de compromiso y firmeza por parte del Estado.



