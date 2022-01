Alejandro Cordero es el profesor de electrónica responsable de San Martín Al Espacio, el primer satélite en miniatura de origen nacional que fue lanzado ayer al espacio en el cohete Falcon 9 de Space X, la compañía de Elon Musk.



Nació en José C. Paz y fue el primero en su familia en tener una formación profesional. Por su situación económica, su madre no tuvo la posibilidad de estudiar y Alejandro le dedicó su logro. "Somos profesionales por vos y para vos", le expresó el hombre en un cruce al aire con Catalina, su mamá, en Crónica HD.



No te pierdas la emocionante entrevista en el video.