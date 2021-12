Esa fueron las palabras que utilizó un hombre tras llevar a cabo una primera cita con una mujer.

El joven no tuvo mejor idea que hacerle una devolución después de concretar un primer encuentro. Entre otras cosas le aconsejó cuál tendría que ser la manera de vestirse y cómo llevar a cabo una conversación.

Ella publicó los chats y estos se hicieron virales.



#PrimeraCita #Devolución #Virales



