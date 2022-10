Una pareja denuncia que dejó el vehículo en un estacionamiento de Capital Federal, abonó el monto correspondiente y cuando se acercaron a retirarlo con el ticket correspondiente se llevaron la sorpresa de que la unidad ya no se encontraba en el lugar.

El coche apareció en el centro de la ciudad de La Plata y sospechan que fue utilizado para robar.

Un equipo de Crónica HD se acercó para conocer todos los detalles.



