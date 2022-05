La excéntrica ex mujer del Claudio Caniggia afronta una millonaria deuda relacionada con su casa de Marbella y podría ser desalojada de la misma en los próximos días.

Según se supo, el dueño de la vivienda que Mariana alquila la ciudad española estaría dispuesto a dejarla en la calle sino abona lo que debe.



