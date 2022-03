En las últimas horas se conoció la noticia de un nuevo robo perpetuado con esta modalidad.

Una mujer sedujo a un hombre a través de las redes sociales, lo durmió con una sustancia y le desvalijó el departamento.

Las cámaras de seguridad ubicadas en el interior de la vivienda lograron captar todos los movimientos de esta delincuente.

Crónica HD pudo hablar con la víctima del atraco: "me iba a cocinar y me dejó frito.



