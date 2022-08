Luego de las polémicas declaraciones de un productor René en donde aseguró que, por falta de trabajadores, debió desechar la cosecha de té, los peónes del rubro responden y denuncian pésimas condiciones laborales.



"No se consigue gente para trabajar. Todos tienen un plan y no quieren hacer nada" expreso ayer el productor agrícola.



El equipo de Crónica se llegó hasta el lugar para corroborar los datos. Según aseguran los trabajadores locales, la mano de obra cuesta $1400 por día, unos 36.000 por mes. Es decir, menos de $120 la hora.



Juan Alberto, quien cuenta con una pensión por discapacidad fruto del impacto de los múltiples años de trabajo forzado en el campo, habló en exclusiva para #CrónicaHD y dio su versión de los hechos



"Tengo discapacidad en la columna pero no en el cerebro. Todos los días hago desmonte, me dedico a cavar pozos, parques, casas".



"Tengo 5 hijos y tengo que trabajar todo el mes, pese al estado de mi espalda, para sacar una familia adelante".



Mirá el video completo para conocer los detalles.