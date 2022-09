El popular músico del rock nacional Lito Vitale participó del programa Seres Libres en Crónica HD y dialogó con el conductor Gastón Pauls sobre varias problemáticas. El artista con destacada trayectoria se manifestó sobre la obesidad y remarcó: “A veces nos damos un gusto y sabemos que ese es gusto es lo que nos está cagando la vida”.

En este sentido, Vitale comenzó la nota con una aclaración: “Me seduce muy poco ‘el reviente’”. “Y yo estuve muy cerca del ambiente del rock and roll. Laburé con muchos, disfruté de muchos”, agregó sobre figuras de la música nacional.

De esta manera, el artista, de 60 años, contó su experiencia: “Fui testigo de situaciones en las que no me sentí ‘seducido’ para meterme”. “No me atrajo ni el alcohol, ni las drogas, ni nada que sea fuera para perder el control”, completó.

"Es una adicción"

“La parte en la que yo no me puedo controlar es en la alimentación. Desde los 30 años, más o menos”, contó Lito Vitale. “Siempre fui de comer mucho, pero nunca engordé”, detalló respecto a su experiencia.

Sin embargo, Vitale mencionó que desde el embarazo de su segundo hijo empezó a “convivir con esta situación”. “Me preocupaba, porque hay fluctuaciones de peso muy fuertes”, mencionó.

“Es realmente una adicción”, definió a la obesidad el músico y aclaró: “Al menos en mi caso”. En esa línea completó: “Es una adicción un poco más ‘light’ porque que se dice ‘¿A quién no le gusta morfar?’ y dicen que no perdés la conciencia”.

"Perdés un montón de controles"

No obstante, Vitale remarcó sobre esta problemática que afecta a millones de personas: “Sí perdés un montón de facultades y un montón de controles. La autoestima y el sentirse incómodo”.

“Sobre todo en el caso de los músicos, de los que vivimos la experiencia de subirnos a un escenario, tenemos esa vanidad de sentirnos atractivos, dentro de nuestras posibilidades”, agregó desde el punto de vista del artista frente a Gastón Pauls.

Ante estas condiciones, Lito Vitale sumó: “Es como que te empezás a disfrazar de algo, disimulando las cosas que sabes que están de más y no podés controlar”.

Por otra parte, el compositor popular del rock señaló sobre su obesidad: “Nunca fue una cuestión de salud extrema, siempre que me hago los análisis, los números dan bien. Soy como un gordo sano”.

“Ahora bajé seis o siete kilos, pero tengo que bajar como 20”, contó en el ciclo Seres Libres por Crónica HD. “Lo vivo a diario. A veces puedo controlarlo y a veces no”, insistió Vitale sobre las comidas.

"Si me relajo me voy a la mierda"

Con la misma idea, el referente de la música argentina describió: “Lo que tenemos los gordos es que nos damos un gusto y sabemos que ese es gusto es lo que nos está cagando la vida”. “Puede ser como una recaída”, describió ante la consulta del conductor.

“Hay un poquito de pudor y de vergüenza. Lo trato de vivir no tan masoquista, no me quiero vapulear. Si no que trato de controlarlo lo más que puedo”, indicó. “Nunca me puedo relajar, si me relajo me voy a la mierda”, resumió.

Finalmente, entre las definiciones importantes que dejó, Lito Vitale apuntó sobre la obesidad: “Es una enfermedad que no tiene cura, es algo que tenés puesto. Es una situación de lucha para siempre”.

“Todo lo que es rico es prohibido”, bromeó al enumerar diversos platos con el conductor. Sobre su salud concluyó: “Me gusta tenerlo claro, es un avance. No es una solución. Cada uno lo maneja como puede”.