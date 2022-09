Ambos tienen 14 años, se escaparon de la puerta del colegio ubicado en el Partido de Malvinas Argentinas y testigos afirman haberlos visto en la ciudad de Mar del Plata.

La madre de uno de ellos sostuvo que hace unos días los jóvenes habían manifestado la intención de irse unos días pero que dada las circunstancias económicas, no consideró que fueran a llevar a cabo la huída.



