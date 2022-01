Federico tiene 23 años. Salió desde la localidad de Quilmes el 4 de enero para presentarse en un trabajo y no se supo nada más de él.

El último registro que maraca su tarjeta sube lo ubica en la zona del barrio de Retiro de esta capital.

Un equipo de Crónica HD se acercó para dialogar con los familiares del joven desaparecido.



#Desaparecido #Quilmes #Retiro



