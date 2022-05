La mujer, visiblemente consternada, ofreció una charla en el Senado de la Nación y pidió el tratamiento urgente de la modificación de la ley de salud mental para la adecuada atención de los pacientes psiquiátricos. "Hace 15 años que no duerno tranquila", dijo entre lágrimas.



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook:https://www.facebook.com/cronicatelevisión

Twitter:https://twitter.com/cronicatv

Instagram:https://www.instagram.com/cronicatv