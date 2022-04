Es, sin duda, uno de los platos más elegidos en la mesa de los argentinos y, como no podía ser de otra manera, cuenta con su día especial.

Existen infinita variedad de rellenos y siempre hay polémica por la incorporación de determinados ingredientes. ¿Vale todo?



#DíaDeLaEmpanada



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook:https://www.facebook.com/cronicatelev...

Twitter:https://twitter.com/cronicatv

Instagram:https://www.instagram.com/cronicatv