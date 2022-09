Tras conocerse el anuncio por parte del secretario de Comercio Matías Tombolini, un equipo de Crónica HD se acercó hasta "Flores Porteñas", una emblemática panadería del barrio de Once para dialogar con su dueño y conocer los alcances y efectos de la medida.



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook:https://www.facebook.com/cronicatelevision

Twitter:https://twitter.com/cronicatv

Instagram:https://www.instagram.com/cronicatv