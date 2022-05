El ex cantante de "Viejas locas", que se encuentra preso e internado en un centro psiquiátrico, demostró que su talento musical continúa intacto. Las imágenes, que fueron registradas en el marco de un festejo que se llevó a cabo en la institución, entusiasmaron e ilusionaron a sus seguidores.



