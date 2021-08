Es una trabajadora matriculada y, aún así, atraviesa un drama por una simple cuestión de género.

Patricia nos cuenta que fue recomendada para realizar un trabajo, cuando se percataron de que no se trataba de un hombre, se burlaron de ella para después comunicarle que no necesitaban de su servicios.

Conocemos la historia de Patricia en primera persona.



#GasistaMatriculada #Discriminación



Suscribite al canal líder de noticias de la Argentina, creador de un estilo informativo único con sus placas rojas #Crónica #CrónicaHD #CrónicaEnVIVO #Argentina #Noticias #Cobertura



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:

Facebook: https://www.facebook.com/cronicatelev...

Twitter: https://twitter.com/cronicatv

Instagram: https://www.instagram.com/cronicatv