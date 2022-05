Se lo conoce como "dismorfia selfie" y es un síndrome que agrupa a aquellas personas que, no conformes con su aspecto físico, recurren a especialistas con la finalidad de asemejarse a las fotografías resultantes de los diferentes filtros que poseen las aplicaciones de los celulares o bien las redes sociales.



