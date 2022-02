Sheila Rivas fue a una peluquería a teñirse el pelo para su fiesta de 15 y terminó totalmente calva. Si bien no era la primera vez que acudía al lugar, en esta ocasión, la peluquera le dejó el producto más tiempo del necesario y le arruinó la cabellera.



Además, la joven acusó a la profesional de tener una actitud poco empática con ella tras lo sucedido. "Entré en crisis y la peluquera no hacía nada, no me dejaba llamar a mi mamá", relató en comunicación con Crónica HD.



Mirá la entrevista completa.