Las cámaras de seguridad de un bar captaron el momento en que una chica se autolesiona con la intención de culpabilisar a su pareja, con quien estaba teniendo una discusión.



Luego de esto, el joven recibe una apuñalada por parte de su pareja, quien se encontraba en un delicado estado emocional.



"Estabamos discutiendo. Nosotros vivimos en el departamento de arriba, pero yo no quería subir sabiendo que estabamos peleando con gritos y de más". Señaló Lucas Ortiz, en vivo con el piso de #CrónicaHD, quien agregó "no me mató de pedo".



"Ofrecí mostrar el video completo. Ninguno de los dos estaba bajo ningún consumo de nada. Por suerte este video es la prueba".



Luego del hecho, la joven fue detenida y se encuentra



Mirá la nota completa para conocer los detalles.