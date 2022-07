Las tremendas imágenes fueron registradas por la propia esposa del hombre que fue brutalmente agredido.

Se muestra el momento en el que, en medio de la discusión por no haber abandonado la habitación a tiempo, uno de los trabajadores le aplica una trompada certera al viajante y lo arrastra a la salida.



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook:https://www.facebook.com/cronicatelevisión

Twitter:https://twitter.