Seducidos por la posibilidad de incrementar sus ingresos a través de la inversión en bitcoins, un gran número de personas terminó siendo engañada por un sujeto que promocionaba el negocio por internet. Si bien los primeros inversionistas lograron obtener ganancias, de un momento a otro la empresa cerró y no se sabe nada de ellos. Para conocer todos los detalles convocamos a la palabra del periodista Efraín Arlati Sala.





