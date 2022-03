Un exjugador de Independiente dejó el fútbol para dedicarse a la fábrica de pastas de su familia. Brian Nieva compartió su historia de vida en Crónica HD desde su local en San Francisco Solano.



Tras una lesión, el joven decidió alejarse del deporte profesional y volver al negocio familiar. "Siempre voy a estar agradecido con mi familia que me apoya y me alienta para que haga un curso de técnico o me dedique a lo que me gusta", expresó.



Mirá la nota completa en el video.