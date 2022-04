Vecinos acusan a un hombre de ser "el pedófilo del barrio". Lo apodan "Topo" y es escrachado por haber abusado a una niña cuando tenía 5 años.



Seis años después, la nena escuchó llorar a la hijastra de su vecino y pedir por su mamá. Ese episodio hizo que la menor pudiera recordar el abuso del que había sido víctima y relatárselo a su madre.



"Me encerró en la pieza y abusó de mí", fueron las palabras de la niña, que se encuentra muy afectada y no quiere relacionarse con nadie. Además, contó que el hombre había amenazado con matarla para que no hablara del hecho.



Escuchá el estremecedor testimonio de su madre en el video.