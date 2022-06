Un sujeto brasileño que estaba pasado de copas tomó su celular y comenzó a ofertar por un caballo. El asunto se le fue de las manos y terminó comprando el equino, Lo cierto es que ahora no sabe qué hacer con el equino que adquirió. La historia de este joven se hizo viral.



