Acorde con los tiempos que corren y la cantidad de personas que se suman a realizar operaciones a través de distintas plataformas de internet, cada vez son más los que caen presa de los delitos informáticos.

El especialista en seguridad Gabriel Zurzo nos aporta diferentes tips para no ser víctimas de este tipo de delincuencia.

,

#EstafasVirtuales #DelitosInformáticos #Tips



Suscribite al canal líder de noticias de la Argentina, creador de un estilo informativo único con sus placas rojas #Crónica #CrónicaHD #CrónicaEnVIVO #Argentina #Noticias #Cobertura



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:

Facebook: https://www.facebook.com/cronicatelev...

Twitter: https://twitter.com/cronicatv

Instagram: https://www.instagram.com/cronicatv