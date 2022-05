El estraño pediso para comprar el celular se hizo viral y despertó todo tipo de reacciones, desde los que estuvieron a favor del comprador hasta aquellos que sostuvieron que si no le alcanzaba debía conformarse con otro aparato. Escuchá la insólita conversación.



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook:https://www.facebook.com/cronicatelevisión

Twitter:https://twitter.com/cronicatv

Instagram:https://www.instagram.com/cronicatv