En pleno desarrollo de las elecciones en Brasil, Crónica diálogo en exclusivo con Yiyo, el asador de Lula. El parrillero contó que el pasado sábado le preparo chuleta paulista con batatas fritas al dos veces presidente y hoy nuevamente candidato a ocupar la primera magistratura del país vecino.

Según sondeos, Lula, de 76 años y líder del Partido de los Trabajadores (PT), podría vencer en primera vuelta, pero Bolsonaro, de 67 años y candidato por el Partido Liberal (PL), asegura que será reelecto por amplio margen.

El exmandatario votó cerca de San Pablo, donde forjó su actividad sindical y política en las décadas de 1970 y 1980 y lideró el mayor movimiento obrero contra la dictadura militar que gobernó el país desde 1964 a 1985.

"Estoy votando con la posibilidad de volver a ser presidente para que el país vuelva a la normalidad", dijo Lula, según consignó Télam.

"Vamos a hacer que este país vuelva a ser feliz. El pueblo quiere vivir tranquilo. No queremos más odio", agregó, tras la campaña más violenta desde el retorno a la democracia, con tres de sus partidarios asesinados por seguidores de Bolsonaro.

A unos 430 kilómetros de distancia, el presidente y excapitán del Ejército votó en Río de Janeiro, en una escuela del barrio Villa Militar a la que llegó en una caravana de autos negros, vestido con la camiseta de la selección de fútbol de Brasil.

Bolsonaro, en el poder desde 2019, fue consultado sobre si reconocerá los resultados, tras haber amenazado varias veces con no hacerlo afirmando que no solo las encuestas no son creíbles, sino tampoco el sistema de urnas electrónicas que se usa en Brasil.

"Unas elecciones limpias deben ser respetadas", dijo a medios antes de votar, pareciendo insinuar que sólo reconocerá los resultados si considera que el proceso, que es supervisado por observadores internacionales, fue transparente.

"Que gane el mejor", agregó el mandatario, que luego de votar volvió a hablar con los medios y varias veces esquivó con evasivas la pregunta de si reconocerá los resultados.

Más de 156 millones de brasileños estaban habilitados para participar de los comicios, en los que se elegirá presidente, los gobernadores de los 27 estados, 21 senadores, 513 diputados federales y más de 1.000 legisladores regionales.