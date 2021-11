La separación de Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo. Desde Italia, Guendelina Rodríguez habló en Crónica HD sobre su relación con el jugador y dio detalles inesperados.

"Lo conocí a Mauro Icardi en un hotel, en Milán, en 2019. Era una noche en la que había mucha gente. Es una persona muy tímida, muy discreta, muy particular", reveló Guendelina en una entrevista concedida a Fernando Piaggio y Lío Pecoraro, los conductores del ciclo "El Run Run del Espectáculo".

"Hemos salido luego otras veces. La última vez que lo vi fue hace dos días, en París. Es un chico muy tierno, pero es muy manipulado con Wanda. A él le preocupaba que nuestro encuentro hubiera salido en los diarios. Ahí en Milán había fotógrafos y periodistas", contó Guendelina.

La joven trans también relató intimidades de sus encuentros con el futbolista. "Es un chico muy caliente. Pero no es la primera vez que Mauro está con una chica trans", reveló.

En el programa se difundieron fotografías que testimonian los encuentros de Guendelina y Mauro. Al respecto, la joven (nacida en Brasil pero radicada en Roma) contó: "Wanda sabe todo. ¿Si yo fuera mitómana, por qué no me denunció antes? Ella dice que ama a su marido, pero mi abogado me ha dicho que no hable mucho de ella. En Argentina se habla mucho de Wanda y de Mauro, pero acá no se habla nada".

