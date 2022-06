El juez que entiende en la causa por presunto abuso sexual e intento de homicidio que pesa sobre el jugador de Boca, consideró que no hay pruebas suficientes para que el colombiano permanezca detenido. ¿Cómo continúa el proceso? Enterate de todos los detalles.



#SebastiánVilla #AbusoSexual #IntentodeHomicidio



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook:https://www.facebook.com/cronicatelevisión

Twitter:https://twitter.com/cronicatv

Instagram:https://www.instagram.com/cronicatv