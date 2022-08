Las imágenes que te mostramos acá muestran que los enfrentamientos entre hinchas no son patrimonio de América Latina. En esta oportunidad los desmanes tuvieron lugar en el clásico de la ciudad de Estocolmo y se puede apreciar el ataque con bengalas, corridas y caos que colmaron las tribunas.



