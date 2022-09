Tras los incidentes que tuvieron lugar en la jornada de ayer en el barrio porteño de Mataderos, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires sostiene que no puede armar un operativo de seguridad para dos encuentros futbolísticos con tan poco margen de tiempo entre ambos. Es por ello que solicitan la suspensión de uno de ellos.

En tanto, desde la AFA, Chiqui Tapia se niega a esta posibilidad ya que comprometería el calendario futuro de la Liga profesional.



