Una mujer terminó presa por atacar violentamente a su pequeña hija de tan solo un mes de vida. Cuando las autoridades le preguntaron que es lo que había sucedido ella contestó que estaba enojada porque su ex pareja no la ayudaba con la crianza y por eso la golpeaba.

El episodio tuvo lugar en la localidad de Rosario de Lerma, Salta



