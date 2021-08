Momentos de angustia y desesperación son los que transita una familia de Villa Lugano.

Hace varias horas que el hijo menor del matrimonio, Ignacio Damiano, de 13 años, se ausentó de su domicilio y aún no se sabe nada de él. Su mamá habló con Crónica HD, y le rogó: "Nacho estamos en casa todos esperándote".

La mujer habló con la prensa y expresó que aguarda para saber "qué pasó", ya que aparentemente de acuerdo a lo que captó una cámara de seguridad de la zona, "en la imagen se lo ve (a Ignacio) que arroja la mochila y sale corriendo".

En esa línea, la mamá del niño desaparecido manifestó que "no hay nada que yo pueda pensar porqué pasó esto". "No me lo puedo explicar a este momento qué es lo que pasa", agregó.

"Es un nene de lo más común del mundo, y somos una familia de los más común del mundo. Tiene 13 años, no es que se peleó con el papá o la mamá o los hermanos. Es un nene tranquilo, no tenía antipatías con los compañeros", dijo.

Al ser consultada por la prensa sobre qué le diría a su hijo, la mujer le habló a la cámara y le dedicó unas palabras: "Nacho estamos en casa todos esperándote. Estamos sumamente todos preocupados sin dormir, sin pensar, sin vivir hasta que vos llegues a casa, porque vos sabes como papá y yo cuidamos a nuestros hijos. Estamos todos esperándote para charlar con vos a ver que te pasó, o que te asustó. O lo que sea".

Por eso, le dijo a Ignacio: "Lo primero que llegues a casa, que pidas a alguien ayuda para llegar a casa si no tenes plata, o como comunicarte.

"Todos queremos que vuelvas a casa. Por favor te lo pido, pedile a alguien que te traiga para casa, o que te lleve a a Policía, te estamos buscando por todos lados", expresó con dolor.

El menor fue visto por última vez el lunes por la tarde en Alberdi y Larrazábal, donde también encontraron su mochila.



Fuentes judiciales indicaron que la policía de la Ciudad habría detectado movimientos en una de las tarjetas SUBE, cuyos datos aportó la familia, por lo que la búsqueda se extendió hacia otros barrios.



El menor, de aproximadamente 1,60 de altura salió de su casa con rumbo al Instituto San José de ese barrio porteño y según confirmaron desde el colegio nunca ingresó.